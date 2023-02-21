363-и сутки войны: ВСУ отбились у Бахмута, поразили батарею РСЗО

Начались 363-и сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. В предыдущий боевой день российские оккупанты продолжали атаковать на пяти направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском.

По информации в Facebook Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 21 февраля, Силы обороны отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки, уничтожили батарею РСЗО и ряд других военных объектов врага.

Также за прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области.

Враг не прошёл у Белогоровки Луганской области.

Россиян не пропустили у Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки Донецкой области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Украинские военные сбили три российских БпЛА типа «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

Как сообщала Одесса News, 19 февраля военная ситуация по всем направлениям соприкосновения войск ВСУ с врагом обсуждалась на очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карты: deepstatemap.live

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