В бою за Украину погиб житель Одесской области Артём Варсан, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб житель Одесской области Артём Варсан.

Об этом сообщили в пресс-службе Ренийской городской территориальной громады.

27-летний стрелок-санитар Артём погиб 16 января, защищая от российского оккупанта Авдеевку Донецкой области.

В родном городе — Рени — у молодого военнослужащего остались мать, жена и маленький ребёнок.

Артём – выпускник Ренийской школы №1.

«Он учился с нами в 10-11 классах, — рассказывает классный руководитель Елена Максим. – Скромный парень, добрый и позитивный. Он всегда помогал девчатам, брал на себя самую сложную работу. Артём очень трепетно относился к своей маме, которая в тот период болела. Он мог даже не прийти в школу, если маме надо было чем-то помочь. А потом уже «догонял» пропущенные темы. Учился между «хорошо» и «средне», но всегда старался выполнять требования учителей. У этого парня всегда были в приоритете человеческие ценности. Артём женился, летом прошлого года у него родился ребёнок. Последний раз мы видели Артёма перед Новым годом – бойца отпустили домой на побывку. В моей памяти он останется худеньким, скромным, улыбчивым парнем. Я помню парту, за которой он сидел, и он у меня – перед глазами».

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Одессе похоронили Героя Украины Валерия Самофалова.

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