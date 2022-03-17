22-й день войны: российский агрессор продолжает военную операцию против Украины

Идут двадцать вторые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

По данным Генштаба ВСУ, российские террористические войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины.

«Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Безуспешно», — говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что в целях сковывания действий Вооружённых Сил Украины противник пытается осуществлять блокировку населённых пунктов к северу от столицы.

Вместе с тем, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

Так, на Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск РФ для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, действующих на Полесском направлении. «Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооружённых сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне Российской Федерации», — информирует Генштаб.

На Полесском направлении враг предпринимал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, потерянными в результате успешных действий подразделений ВСУ. Успеха на этом направлении не имеет, несёт потери. Пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение.

На Сиверском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшего блокирования Киева с северо-восточного направления. Совершает хаотические обстрелы позиций подразделений ВСУ, пытается вести разведку.

На Слобожанском направлении захватчики пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Предпринимаются попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Российские захватчики усиливают группировку за счёт дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города).

На Попаснянском и Волновахском направлениях провёл неудачные штурмовые действия в районах населённых пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понёс потери. Проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов.

На Мариупольском направлении продолжается штурм города.

В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

В Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций.

Пытался проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взял под контроль н.п.Малая Шестерня, однако общего успеха не имел, закрепляется на занимаемых позициях.

На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развёрнут сборный пункт повреждённой техники.

«Противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на население временно оккупированных территорий, так и на собственное население с целью формирования мифа о «непобедимости» вооружённых сил Российской Федерации. Командование Вооружённых Сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач. Исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре», — резюмирует Генштаб.

Как сообщала Одесса News, 16 марта российские агрессоры сняли Государственный Флаг Украины со здания, где располагается Херсонская ОГА и облсовет, и которое сейчас временно занято врагом.

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

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