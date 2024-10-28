В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Чекан, светлая ему память

На фронте 21 октября вблизи населённого пункта Богоявленка Волновахского района Донецкой области погиб житель Павловской громады, что в Одесской области Виктор Чекан.

Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.

Воину было 49 лет.

«Его отвага и самопожертвование навсегда останутся в памяти общины», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели 22 октября 2024 года на Херсонском направлении военнослужащего подразделения территориальной обороны, матроса Евгения Манолова, жителя Болграда.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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