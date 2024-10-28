В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Чекан, светлая ему память

На фронте 21 октября вблизи населённого пункта Богоявленка Волновахского района Донецкой области погиб житель Павловской громады, что в Одесской области Виктор Чекан.
Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.
Воину было 49 лет.
«Его отвага и самопожертвование навсегда останутся в памяти общины», — говорится в некрологе.
Одесса News сообщала о гибели 22 октября 2024 года на Херсонском направлении военнослужащего подразделения территориальной обороны, матроса Евгения Манолова, жителя Болграда.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Болградская РГА/Facebook
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