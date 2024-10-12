Есть 75 миллионов тонн: столько грузов перевезли украинским морским коридором

С начала работы украинского морского коридора отправлено 75 млн т грузов, из которых 50 млн т – аграрная продукция.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

«С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн т грузов, из которых 50,1 млн т – продукция украинских аграриев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские товары были экспортированы в 50 стран мира по всем направлениям: Африка, Азия, Европа и Америка.

В Минвосстановлении напомнили, что с 15 марта 2024 года украинский коридор приступил к работе в круглосуточном режиме, что увеличило показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2024 года во время атаки россиян были повреждены 3 иностранных судна — под флагом Панамы контейнеровоз Shui Spirit, под флагом Палау гражданское судно “OPTIMA”, под флагом Сент-Китс и Невис «PARESA», загруженное зерном кукурузы.

Одесса News информировала о заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что «нанося удары по гражданским судам в портах Украины, Россия пытается ослабить экономику нашего государства и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода».

Фото и инфографика: Минагро

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy