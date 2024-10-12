24 ударных беспилотника врага сбиты над Украиной ночью 12 октября

В ночь на 12 октября противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков – Белгородская область РФ) и 28-ю ударными БпЛА из Курска и Приморско-Ахтарска РФ).

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локационно потеряны», — говорится в сообщении.

О противодействии выпущенным вражеским ракетам не сообщается.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 11 октября, в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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