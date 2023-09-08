Почти 4 часа длилась воздушная тревога в Одесской области: что происходило

С позднего вечера, 23.45, одесситы услышали звуки воздушной тревоги, отбой которой был дан лишь под утро 8 сентября — 03.43.

Почти сразу же после объявления тревоги председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram призвал жителей Измаильского, а через час — Белгород-Днестровского и Одесского районов «не игнорировать воздушную тревогу, быстро идти в укрытия и безопасные места, где находиться до отбоя».

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ состоянием на 7 утра, ночью 8 сентября противник атаковал Одесскую область группами ударных БпЛА типа “Shahed-136/131” с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – временно оккупированная территория Крым).

«Всего зафиксированы пуски 20 «шахедов» в направлении Одесщины. К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 «Shahed-136/131″ в пределах Одесской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в течение трёх часов ночи 7 сентября российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это была четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней.

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