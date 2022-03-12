Зеленский: Сегодня каждый приносит Украине славу на своём месте (видеообращение)

12 марта Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением.

Текст видеообращения публикуется на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Крепкий народ стальной страны!

Именно так военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за четыре дня. Крепкий народ стальной страны. Эта информация – непроверенная, но этот факт – бесспорный.

И если заблудившиеся оккупанты оправдывают свои неудачи чем-то другим, это значит, что за 16 дней войны они так ничего и не поняли.

Что ж, мы не расстраиваемся. Мы готовы разъяснять. Просвещать оккупантов до полного понимания ими, кем они являются и куда именно должны держать путь. Из Украины.

Сегодня в Мелитополе оккупанты захватили мэра города Ивана Фёдорова. Мэра, который мужественно защищает Украину и людей в своей общине. Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Они не встретили никакой поддержки на нашей земле. Хотя они на неё очень рассчитывали. Потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти.

Для любого демократического государства в мире понятно: законно избранный мэр города – настоящий представитель народа. Обычно это не об идеологии, не о политике, это о жизни людей конкретной общины. Возможно, в России от этого уже отвыкли за годы автократической власти. Возможно, там считают, что мэр – просто начальник, которого легко убрать, и это ничего не значит.

Но у нас здесь – Украина. У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир.

Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека. Не только против конкретной общины. И не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю: об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ.

Вся страна видела, что Мелитополь не подчинился оккупантам. Как не покорились Херсон, Бердянск и другие города, куда российским войскам удалось зайти. Временно удалось зайти. И это не изменить давлением на мэров или похищением мэров. Это можно только ухудшить. Для оккупантов.

Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и обеспечить полную безопасность всем главам общин всего нашего государства. Если вы превращаетесь в аналог террористов ИГИЛ, то какой смысл тогда с вами о чём-то вообще разговаривать?

Мы зададим этот вопрос в том числе и международным посредникам, которые общаются с Москвой.

Сегодня же российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров.

Но, несмотря на всё, удалось спасти 7144 человека. Из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей. И это 7144 причин, чтобы и завтра, и послезавтра пытаться организовать спасение для украинцев из окружённых городов.

Мы будем это делать. Мы будем делать всё, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз. Вынужден говорить с болью: Мариуполь и дальше заблокирован врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают истязать наших людей, наших мариупольцев.

Завтра мы всё равно попробуем ещё раз. Ещё раз отправить еду, воду и медикаменты для нашего города.

Я уверен, что Вооружённые Силы Украины ответят за каждую минуту страданий наших людей. И это не пафос, не угроза. Это констатация реальности.

Число убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек. 12 тысяч! Количество раненых оккупантов – в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них.

И повторяем каждому из оккупантов: вы ещё можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой.

Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Тысячи солдат, которые были захвачены или сдались, получают от нашего государства такое отношение, которого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами.

Хочу ещё раз сказать для всех российских матерей. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен.

Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придётся.

К счастью, мы не одни в этой битве. У украинцев есть искренние друзья. Хорошие партнёры.

Выступая в польском парламенте сегодня, я уделил много внимания тому, как важно не оставаться одним в современном мире. Как важно защищать общие ценности. И как следствие – чувствовать, что границы между нациями стираются.

Чтобы люди были ближе. Так, как у нас с польскими братьями и сёстрами. Так, как у нас со всеми нашими искренними партнёрами.

Потому что кто имеет друзей, может всё.

Провёл переговоры с Президентом США Байденом. Обсудили, как мы можем давить на Россию для прекращения этой войны и установления мира. Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами «Большой семёрки».

Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей.

С российского рынка уже уходят ведущие международные компании. Власти России поставили свою страну за рамки глобального мира, начав войну против нас. Начав это вторжение. Это самозакрытие. Самоунижение. И саморазрушение.

В московских обменниках курс доллара уже достигал даже 200 рублей. Но ведь это только начало. Начало действия международных санкций.

Очередной шаг – запрет США вообще заводить доллары в Россию. Следовательно, будет дефицит валюты. Следовательно, курс будет скакать ещё больше. Следовательно, будут расти цены. Следовательно, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично.

Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России. Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение.

Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – «лихие 90-е»? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства.

Возможно, сейчас благодаря усилиям пропагандистов большинство россиян ещё не понимает, что их ждёт. Но российская власть уже понимает это очень хорошо. Очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится.

Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да в принципе все источники информации. Даже Instagram и Facebook.

Но современный мир научился бороться и с такой цензурой.

Мой совет думающим россиянам: ищите способы получать достоверную информацию. И берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Они готовятся проверять, что у людей в телефонах. Что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть.

И ещё одна вещь. Сейчас приятные новости и победы Украины для всех нас, и они на вес золота. Или серебра и бронзы. И всё это для Украины успешно завоёвывают наши паралимпийцы в Пекине. Сегодня каждый приносит Украине славу на своём месте. Показывает миру, кто такие украинцы и какой мы обладаем силой. С оружием в руках на поле битвы или со спортивным ружьём на биатлонной трассе. На зимней Паралимпиаде наши ребята завоевали уже 25 медалей! И занимают второе место в общем зачёте, уступая только хозяевам соревнований – Китаю. Паралимпиада завершится через двое суток.

Я очень хотел бы сказать то же самое и о войне – что она завершится через двое суток.

Это, к сожалению, пока нереалистично. Но это точно будет.

И победа для Украины, и мир для Украины – достижимы.

И они для нас будут дороже чего угодно – золота, серебра и бронзы всего мира.

Ну а пока…

Стоим! Держимся! Победим!

Слава Украине!».

Фото и видео: Офис Президента Украины

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