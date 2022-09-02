Южные рубежи Украины: за сутки уничтожены 102 вражеских солдата, 6 танков

Украинские защитники на Южном направлении за прошедшие сутки уничтожили 102 захватчика и пять складов боеприпасов, поразили пункт управления беспилотниками и паромную переправу.

Такую информацию сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ сегодняшней ночью.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработан ряд огневых задач по девяти пунктам управления, двум паромным переправам, двум пунктам управления беспилотниками, средствам противовоздушной обороны и скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

По итогам боевого дня потери врага составляют: 102 военных, шесть танков, гаубица «Мста-Б», РСЗО «Град», мобильный 120 мм миномёт, восемь единиц автобронетехники. Кроме того, уничтожены пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам врага, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям.

«В операционной зоне южнобугского направления ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских запасов и резервов, поражение пунктов управления и контроль транспортных путей. Вражеское войско в основном деморализовано, однако отчаянно сопротивляется. Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-миномётные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, мирным населённым пунктам, местным жителям», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 01.09.2022

В течение дня враг истребителями и штурмовиком нанёс ракетные удары по позициям ВСУ в Бериславском районе Херсонщины. У украинских защитников без потерь. «Одному из штурмовиков нанесено поражение. Результаты доразведываются», — информирует ОК «Юг».

Враг осуществил бомбардировку Николаевского района фугасными 500-килограммовыми авиабомбами, ранен один гражданский. Также выпущена ракета воздушного базирования по Березнеговатской общине с истребителя Су-35. Силы ПВО сработали отлично, ракета уничтожена.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября по Одесской области нанесено два ракетных удара с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета «Оникс» уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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