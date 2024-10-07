Ракетный обстрел врага повредил очередное судно с продовольствием в порту Южный

Российские террористы продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, в том числе по портам, задействованным в обеспечении продовольственной безопасности Европы и других частей мира.

Так, в ночь на 6 октября повреждено гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное зерном кукурузы для экспорта. Это произошло возле одного из причалов в морском порту Южный, — сообщает Министерство развития громад и территорий.

«К счастью, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Всего на судно было погружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы. Это абсолютно гражданский груз», — говорится в сообщении.

“В общем, это уже 20-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое увозило пшеницу в Египет. Это ни что иное, как попытки России повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность”, — сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Отмечается, что страной-террористом традиционно было заявлено об уничтожении якобы военного груза, не соответствующего действительности. Россия наносит подобные удары также и в пограничные Украины, что ставит под прямую угрозу безопасность наших соседей.

Так, недавно в результате российской атаки по Измаильскому району Одесской области пострадали два водителя грузовиков, ожидавших пересечения границы. Тогда было повреждено 6 грузовиков, помещения с зерном и админздания пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией, который работает как переправа на Дунае. Это была четв’ртая атака на Орловку с начала полномасштабного вторжения.

Впрочем, даже, несмотря на систематические российские обстрелы и удары, Украинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. За более чем год удалось экспортировать уже более 70 млн тонн грузов, а это более 2500 судов, вышедших из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы, — резюмируется в сообщении.

Фото: Минразвития/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy