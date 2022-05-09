Силы ПВО сбили ещё один беспилотник «Орлан-10» в Одесской области

9 мая подразделение воздушного командования «Юг» уничтожило российский беспилотник, который пытался вести разведку объектов для ракетной атаки врага на территории Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба воздушного командования «Юг».

«9 мая вражеская попытка осуществить воздушную разведку в Одесской области завершилась уничтожением российского беспилотника «Орлан-10» зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Юг», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 9 мая российские войска нанесли удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами типа «Оникс» из ракетного комплекса «Бастион», дислоцированного на территории временно оккупированного Крыма.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.