Одесса инициирует антивоенный конкурс художников-карикатуристов

Одесса инициирует антивоенный международный конкурс художников на тему десантного корабля, направление которого было задано пограничниками острова Змеиный.

Как сообщил в Facebook секретарь ассоциации судовладельцев Украины и автор проекта Александр Фёдоров, война трагична по своей сути, но даже в эти дни тяжелейших испытаний Одесса находит в себе традиционное чувство юмора, чтобы поставить в городе бигборды с карикатурами на Путина и его орковое воинство.

«Стоит подчеркнуть: то направление, куда был отправлен десантный корабль, впервые было намечено одесскими пограничниками на острове Змеиный. Это был окончательный и бесповоротный ответ — «российский военный корабль, иди на…й». Эта крылатая фраза, подхваченная всем украинским народом, и стала темой международного конкурса художников, который инициировали и организуют ротари-клуб «Одесса-Ришелье» совместно с Клубом одесских карикатуристов и Всемирным клубом одесситов», — подчеркнул Фёдоров.

На конкурс принимаются не только антивоенные картины, прославляющие борьбу украинского народа за свою свободу и его героических воинов.

«Мы с усмешкой посмотрим на россиян, которые дерутся за сахар в огромных очередях и на ту действительность в ближайшем будущем, когда они из среды благополучия откатятся на сотню лет назад.…», — пишет Фёдоров.

Основатели конкурса ждут карикатуры от художников-профессионалов и любителей, а идеи — от всех жителей Земли, кому дороги свобода и демократия, и кто выступает за победу Украины.

Все карикатуры будут распространяться в социальных сетях, а те работы, которые получат высшее одобрение у зрителей, войдут в альбом иллюстраций, который будет издан после окончания войны.

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