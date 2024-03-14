В ВСУ началась ротация военных, длительно находящихся на передовой

В Вооружённых силах Украины удалось запустить процесс ротации частей и подразделений, длительно находящихся на передовой, что положительно повлияет на морально-психологическое состояние воинов.

Об этом заявил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задачи на переднем крае.

«Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад», — подчеркнул Сырский.

Как сообщала Одесса News, 7 марта 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, срок которой истёк во время полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

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