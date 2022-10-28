ВСУ с начала войны уничтожили почти 70 тысяч российских солдат

Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 28 октября ликвидировали около 69 тысяч 700 российских агрессоров, что на 480 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб сообщает в Facebook.

Отмечается, что за этот период также уничтожено 2 640 вражеских танков (+9 единиц за сутки), боевых бронированных машин – 5 378 (+14), артиллерийских систем – 1 698 (+8), РСЗО – 379 (+0), средств ПВО – 192 (+0), самолётов – 272 (+1), вертолётов – 251 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 401 (+3), крылатых ракет ‒ 351 (+0), кораблей/катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 088 (+10), специальной техники – 151 (+1).





Как сообщала Одесса News, в течение боевого дня 27 октября потери РФ составили: 44 солдата, танк, два миномёта, три единицы автобронетехники, самолёт СУ-25 и вертолёт Ка-52.

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