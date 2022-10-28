44 захватчика лишились жизни за сутки на юге Украины

Вооружённые силы Украины продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении, уничтожив 27 октября десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает в итоговой сводке боевых действий за сутки Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 27.10.2022

Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения захватчиков.

В свою очередь, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили около 130 огневых задач. Потери РФ за истекшие сутки составили: 44 солдата, танк, два миномёта, три единицы автобронетехники, самолёт СУ-35 и вертолёт Ка-52.

«В Бериславском районе утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага», – рассказали в ОК «Юг».

Кроме того, стало известно о подтверждении результативного попадания по понтонной переправе с военной техникой оккупантов.

Одесса News сообщала причины, по которым замедлилось контрнаступление на юге Украины.

На главном фото боец 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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