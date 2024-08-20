В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Кедык, светлая ему память

На фронте 13 августа 2024 года погиб житель города Килия Одесской области, военный Иван Кедык.

Об этом сообщили в Килийской городской территориальной общине.

Ещё в 2013 году Иван посвятил свою жизнь армии и служил по контракту в ВСУ. В 2020 году он на время вернулся к гражданской жизни, но с самого начала полномасштабной войны вновь встал в строй. За это время штаб-сержант воевал на Бахмутском, Авдеевском и Сумском направлениях. За участие в боях на Донетчине и освобождение Клещеевки командованием он был отмечен наградой.

У погибшего остались жена, трёхлетняя дочь, родители, брат и сёстры. Ему было 29 лет.

«От имени всей общины выражаю искренние слова соболезнования родным и близким павшего Героя, разделяем вместе с ними боль невосполнимой потери и поддерживаем в час скорби», – написал в некрологе Вячеслав Чернявский, Килийский городской голова.

На территории Килийской городской территориальной общины 17 августа объявлено Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели при выполнении боевого задания 12 августа 2024 года в зоне боевых действий 31-летнего военнослужащего из Тарутино Одесской области Николая Чарки.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Килийская гортергромада/Facebook

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