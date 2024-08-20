20 августа часть жителей Одессы останется без света

В Одесской области 20 августа действуют графики стабилизационных отключений с 16.00 до 24.00.

Такое указание получила ДТЭК «Одесские электросети» от НЭК «Укрэнерго».

Причина – рост дефицита электроэнергии из-за жары.

Графики отключений доступны в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram, а также на сайте.

Часть одесситов 20 августа будет также отключена от энергоснабжения и по причине проведения аварийных работ, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Балтская дор., 28, Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтский, Жевахова гора, 3-81, Локомотивная, 1-27, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Черноморский, 1-54, пер. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Балтский. Работы до 19.00.

Южные РЭС: пер. Загородный, 9, пер.Кошевого, 5в, Симоненко,1,11а,62, пр. Свободы, 52, 32/а/1. Работы до 19.30.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

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