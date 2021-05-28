MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе в субботу, 29 мая, отключат свет

Кому в Одессе в субботу, 29 мая, отключат свет

photo_2021-05-26_13-43-45-Cropped.jpg

29 мая в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения
 Время
откл.		 Время
вкл.
1-й Кустанайский переулок:  1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
10-я Улица:  1А, 1Б, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
11-я Улица:  1
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
2-й Кустанайский пер.:  2, 2а, 4
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
9-я Улица:  3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Азовский пер.:  1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Днестровская:  1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2в, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Кустанайская улица:  3, 3А, 5
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Самолётная улица:  22
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Овидиопольская Дорога 3-я улица:  9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Овидиопольская ул.:  1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26 а, 26А, 26-А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Овидиопольский пер.:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Прирельсовая ул.:  21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая
Сенная улица:  1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано.		 9:00
29 мая		 19:00
29 мая

Как сообщала Одесса News, работники АО «ДТЭК Одесские электросети» устанавливают платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 236

Смотрите также...

scroll to top