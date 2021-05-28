Умерла одесская кукла Барби — 32-летняя поэтесса Ольга Архангельская

Скончалась 32-летняя одесская поэтесса Ольга Архангельская, известная тем, что вместе со своей подругой Валерией Лукьяновой пыталась быть внешне похожей на куклу Барби.

О смерти женщины Лукьянова, прославившаяся в интернете под ником Аматуе, написала в своём «ВКонтакте» ещё 18 мая, сообщает «Страна».

Отмечается, что брюнетка Ольга и блондинка Валерия с помощью фотошопа и, по слухам, пластической хирургии, добивались сходства с известной куклой, поэтому заслужили прозвища одесских Барби. Раньше они часто появлялись на публике и на снимках вместе.

Со временем их пути разошлись: Лукьянова стала путешествовать по миру, а затем осела в США. Ольга же пыталась стать дизайнером, писала стихи. Она успела выпустить свой сборник под названием «Плыву я во времени».

В посте о смерти подруги Лукьянова заявила, что Архангельская знала, что скоро умрёт.

«Оля была невероятно гордым и учтивым человеком. Она была очень добрая, очень открытая и искренняя. И эта реальность была слишком сурова для неё. Она пыталась из неё бежать, и… убежала. Просто поддержим её переход воспоминаниями о ней… Хотя она просила меня не публиковать этот пост. Но я считаю она этого достойна. Чтобы люди знали то, что она пыталась скрыть и жила очень скромной жизнью. Была очень простым человеком. Сразу отвечая на вопросы, она знала, что умрёт и готовилась к этому. Остальное не имеет значения. Это был осознанный выбор человека, который знал о своей смерти за несколько лет назад», — написала светленькая одесская Барби в память об Ольге.

По информации СМИ, обстоятельства смерти Архангельской неизвестны. Сама она в последнее время не появлялась в соцсетях, а её родные не комментируют ситуацию.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года 23-летняя девушка погибла под колёсами поезда на железной дороге в Малиновском районе Одессы.

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