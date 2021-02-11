Кому в Одессе 12 февраля отключат свет

12 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Елисаветинская улица: 1, 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 19:00

12 фев. Ильфа и Петрова: 61, 63, 63/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Архитекторская: 20, 20/1, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Конная улица: 2/4, 6, 8/10, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 19:00

12 фев. Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Пастера улица: 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 19:00

12 фев. Пастера улица: 21, 23, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 19:00

12 фев. Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Песочная: 10, 20, 28, 36_38, 40, 48, 48а, 50, 54, 56, 64а, 76, 80А, 84

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Софиевская улица: 1, 3, 5б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев. Торговая улица: 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 19:00

12 фев. Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 фев. 17:00

12 фев.

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