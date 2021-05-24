Аист на крыше в гнезде от ДТЭК «Одесские электросети» чувствует себя безопаснее

Работники АО «ДТЭК Одесские электросети» устанавливает платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.

Об этом сообщает ДТЭК на своей странице в Facebook.

«Самыми многочисленными нашими подопечными являются аисты, ведь они строят дома на опорах. Мы заботимся, чтобы их соседство с энергообъектами было как можно более безопасным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Одесской области работники ДТЭК установили 26 платформ для гнёзд аистов.

«Монтируя специальные платформы, мы оберегаем птиц от поражения током, а клиентов — от аварийного отключения электроснабжения», — пишут энергетики.

Также специалистами предприятия смонтировано более 1 340 птицезащитных устройств на высоковольтных линиях: «Это светоотражающие маркеры, которые делают линию видимой для птиц в полёте. А также специальные кожухи, которые монтируем на изоляторы и провода. Они делают их безопасными для птиц и исключают риск перебоев электроснабжения для клиентов».

Кстати. Ежегодно в Украине от столкновения с линиями электропередач и поражения током погибает 26 видов птиц, особенно страдает – белый аист. Для защиты аистов ДТЭК с 2013 года реализует программу по установке токозащитных платформ для гнёзд птиц.

Как сообщала Одесса News, практически ежедневно тысячи одесситов вынуждены оставаться без света из-за проводимых ДТЭК «Одесские электросети» массовых отключений абонентов от энергоснабжения.

Фото: Facebook