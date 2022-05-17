В Швеции подписана заявка на вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник, 17 мая, подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает Укринформ со сылкой на миссию Швеции при НАТО в Twitter.

«Сегодня утром министр иностранных дел Анн Линде подписали шведскую заявку на вступление в НATO», – заявили в миссии.

Вчера, 16 мая, шведское правительство официально заявило о решении подать заявку на вступление в НАТО. Также в понедельник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция должна вступить в НАТО вместе с соседней Финляндией, чтобы гарантировать безопасность шведского народа.

Как сообщала Одесса News, Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил в воскресенье, 15 мая, что его страна официально подаст заявку на членство в НАТО.

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