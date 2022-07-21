Швеция, возможно, поставит Украине новое перспективное оружие

Официального подтверждения, что шведская автоматизированная самоходная гаубица Archer должна поступить на вооружение Вооружённых Сил Украины, пока нет, но разговоры об этом идут.

Укринформ рассказал об особенностях этого нового перспективного вооружения в представленной инфографике.

«Арчер» — полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время.

Одесса News рассказывала об американских системах залпового огня HIMARS.

Инфографика: Укринформ

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