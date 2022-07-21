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Швеция, возможно, поставит Украине новое перспективное оружие

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Официального подтверждения, что шведская автоматизированная самоходная гаубица Archer должна поступить на вооружение Вооружённых Сил Украины, пока нет, но разговоры об этом идут.

Укринформ рассказал об особенностях этого нового перспективного вооружения в представленной инфографике.

«Арчер» — полностью автоматизированная самоходная 155-мм гаубица, разработанная для осколочного действия на поле боя. Заряжание, укладка и стрельба осуществляются изнутри бронированной кабины, обеспечивая полную защиту экипажа в любое время.

Одесса News рассказывала об американских системах залпового огня HIMARS. 

Инфографика: Укринформ

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