Чисто, безопасно, комфортно: где купить недвижимость в Одессе

Одесса — один из самых популярных курортов в нашей стране. Поэтому здесь мечтают приобрести квартиру даже те, кто проживает в других городах.

Повышение спроса увеличивает и количество предложений — появляется много первичного жилья с самыми разными условиями и ценами. Поэтому приобрести недвижимость в Одессе — это не такая уж и сложная задача, но стоит для начала правильно подобрать район.

В каких районах Одессы лучше всего снимать недвижимость?

Одесса — это 4 главных района: Приморский, Киевский, Суворовский и Малиновский. Каждый из них имеет свои преимущества, поэтому для сравнения ориентируйтесь на следующие факторы:

безопасность — наибольшее количество правонарушений, как показывает статистика последних лет, зафиксировано в Приморском районе, а вот меньше всего их оказалось в Малиновском;

чистота — лучшая экологическая обстановка наблюдается в Киевском районе, так как здесь практически нет автодорог;

инфраструктура — самым благоприятным районом для проживания жители называют Приморский, так как здесь много школ, дошкольных учреждений, площадок разного назначения, больниц.

В этот перечень обязательно добавьте свои факторы. Например, возможно, для вас имеет наибольшее значение транспортная развязка или тишина.

Какой район выбрать для семьи?

Киевский район расположен недалеко от центра, поэтому здесь есть все удобства для детей и взрослых. Однако если вы не особо ограничены в бюджете, тогда лучше выбирать Приморский район — это центр, в котором сосредоточено наибольшее количество инфраструктуры разного предназначения. Здесь вы сможете комфортно работать, довозить детей до садика, школы, а на выходных наслаждаться красотой окружающего мира или в летнее время искупаться в тёплом море.

В Приморском районе расположено около 30 образовательных учреждений, дошкольных — 50. При этом есть много как частных, так и государственных объектов. Развлекательных и спортивных площадок не сосчитать. Поэтому центр по праву считается лучшим для проживания с детьми.

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