Принято важное решение для одесситов, чьё жильё уничтожено войной

8 сентября состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Одесского городского совета, на котором был рассмотрен вопрос о создании комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооружённой агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«В Одессе уже создана комиссия по повреждённому имуществу. Но повреждённое и разрушенное – это две разные процедуры. Поэтому есть необходимость, и так нам рекомендует Кабмин, создать отдельную комиссию. К сожалению, для Одессы это актуально. Потому что в результате ракетных атак разрушены объекты, в частности, частные жилые дома. Пока их 5, в которых проживало около 20 семей», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что в дальнейшем, когда комиссия заработает, одесситы смогут получить компенсацию за разрушенное жильё.

Основными задачами комиссии являются:

рассмотрение заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества;

предоставление получателям компенсации консультаций и исчерпывающей информации по вопросам получения компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества;

установление наличия/отсутствия оснований получения компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества путём проверки имеющихся документов и/или информации относительно: объёма сведений, добавленных к заявлению и перечень которых установлен Законом; право собственности на объект недвижимого имущества (в случае его отсутствия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество); права на наследство на уничтоженный объект недвижимого имущества (при необходимости); наличия/отсутствия возражений других совладельцев относительно получения компенсации одним из совладельцев (в случае подачи заявления одним из совладельцев); наличия/отсутствия приоритетного права на получение компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества, определённого Законом; наличие договоров, других определённых Законом документов, касающихся уничтоженного объекта строительства; проверки материалов фото- и видеофиксации уничтоженного объекта недвижимого имущества;

обеспечение проведения обследования объекта незавершённого строительства или уничтоженного объекта недвижимого имущества (кроме случаев проведения обследования к рассмотрению заявления), в частности, с целью установления факта проведения ремонтных работ за счёт других источников финансирования;

предоставление получателям компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества (в случае предоставления соответствующего обращения), помощи в возобновлении или получении документов, которые не добавлены в заявление вследствие их утраты или в связи с необходимостью установления фактов, имеющих юридическое значение;

обеспечения подготовки решений комиссии по их утверждения Исполнительным комитетом Одесского городского совета;

изготовление с помощью Реестра и направление заявителю жилищного сертификата в электронной и/или бумажной форме (в случае принятия решения о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества).

При рассмотрении заявления комиссия принимает решение о:

1) наличии/отсутствии у наследодателя правовых оснований для получения компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества, предоставляемого в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса от наследника или нотариуса, заведшего наследственное дело;

2) остановка/возобновление рассмотрения заявления в случаях и сроки, установленные Законом;

3) предоставление/отказ в предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества с указанием способа предоставления и размера компенсации в соответствии с Порядком предоставления компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества, утверждённого Кабинетом Министров Украины.

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