28 мая в Одессе запланированы аварийные отключения света в жилых домах

На 28 мая НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты на потребление электроэнергии. Целый день в Одессе и области поставка света не будет ограничиваться, если не будет чрезвычайных ситуаций и роста дефицита электроэнергии.

Однако, некоторые жители ряда улиц в Одессе 28 мая таки будут без света, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Е.Чикаленко (Ак. Уильямса), 74/1, Ильфа и Петрова, 35б. Работы до 15.00.

Ак.Королёва, 85-86, Вавилова, 34, 34а, б, Ильфа и Петрова, 35а, 37-39. Работы до 17.00.

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90,92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дор., 106/к.37, 40, пер. Янтарный, 6-8, Айвазовского (Тимирязєва), 34. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: Педагогическая, 11-19, Малиновского, 66-92, Бабаджаняна, 1-24, Живописная (Скворцова), 15-22, Авиационная, 1,1/5, пер. Педагогический, 3а, Люстдорфская дор., 2-4, Складская, 2,2/4, Гранитная (Чернышевского), 1-26, Пишенина, 8-59, пер. Герцена, 2-51, Новая, 7, Поездная, 5-6, Ш. Руставели, 23-53, пер. Парашютный, 1-8, пер. Рекордный, 1-7, пер. Гвоздичный, 4, Бреуса, 42-61, Ефимова, 2-19, Багрицкого, 50-75, Весенняя, 4-41, Глиняная, 27-49, Мраморная (С. Перовской), 27-48, А. Тимошенко, 39 -42, Буковецкого (В. Фигнер), 11-26, Косовская, 3-8. Работы до 19.00.

М. Арнаутская, 90-113, Кузнечная, 59, Преображенская, 35-82, Еврейская, 50-57, Троицкая, 49-60, Б. Арнаутская, 80-111, пер. Успенский, 3-23, пер. Нечипоренко, 4-14, Жуковского, 39, Базарная, 92, 100, Новосельского, 106-110. Работы до 20.00.

Северные РЭС: пер.Краснослободский,1-14, Праведников мира, 2-14, пер.7-й Наличный, 4-5, Архитектора Нештурхи (Ширшова),1-23. Работы до 18.30.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy