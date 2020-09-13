Кто в Одессе 13 сентября останется без света

13 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Агрономическая: 118Б, 154а, 156, 158, 160, 160а, 160Б, 160В, 162, 164, 164-А, 164Б, 166, 166а, 166-Б, 168, 170, 172, 174, 174А, 174б, 174в, 174В, 174з, 176, 176а, 176б, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 189а, 189В, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 195а, 196, 196а, 197, 197а, 197б, 198, 199, 199б, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 210А, 212, 212б, 214, 221, 223
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Атамана Головатого: 33, 35, 37, 39, 43, 43б, 44, 45
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61В, 65, 69
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Воронежская: 13, 13а
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Высоцкого: 6
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Героев Обороны Одессы: 14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Грушевского: 39-13, 39-14, 39-15
|9:00
13 сентября
|20:00
13 сентября
|Авария
|Грушевского: 39-13, 39-14, 39-15
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 2
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Десантный бульвар: 14
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Десантный бульвар: 1, 14, 16, 18
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Днепровская: 108
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 71А, 73, 73А, 123, 125, 127, 129
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Заболотного Академика: 28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24, 29, 31, 33-1, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 67, 67-1, 67-2, 332
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 59А
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Кишинёвская: 10
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Кольцевая: 2, 7, 10, 12
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Красная: 2, 5, 7, 9, 15
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Крымская: 72А, 80, 82
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Крымская: 54, 56, 58, 67, 69, 71
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 13, 13Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 22, 22а, 24
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 19, 20, 21, 22, 23, 24
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Лузановский 2-й переулок: 1, 3, 4, 5
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Лузановская: 21, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 35А, 36, 37, 37-39, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 65, 67
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Лузановский 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Марсельская: 23, 25, 27, 29, 31
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 22, 24, 31, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 34, 36
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Михновского Николая: 1, 1а, 1б, 1г, 2, 2-1, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4к, 4м, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 7, 8, 8а, 10, 10а, 10в, 12, 12а, 12б, 23а, 23б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 29б, 29в, 29г, 29е, 31в, 31г, 31ж, 37, 47в, 49, 49а, 49б, 49в, 50, 51, 53, 63
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Мичурина: 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 44А
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Молодёжная: 6А, 20, 20а, 21а, 22, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31-1, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Николаевская дорога: 229, 229б, 239, 239/1, 241, 245, 245а, 245б, 245В, 247, 249, 305, 305А, 307, 2291
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Новомосковская: 19
|10:00
10 сентября
|0:00
18 сентября
|Авария
|40-летия Обороны Одессы: 2
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Оранжерейный переулок: 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 13, 15, 17, 19, 20А
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Сахарова: 38, 40-1
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 92, 94, 96, 126-1
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Серогодского: 2
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Сортировочная 1-я: 34, 36, 42, 42А, 44
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Хуторская: 81з-1, 93, 94, 94а, 95г
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Цимлянская: 17, 19, 21, 24, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Чумацкая: 7, 41
|9:00
13 сентября
|17:00
13 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|23:00
13 сентября
|4:00
14 сентября
|Заплан.
|Ядова Сергея: 24а, 26, 56, 58, 58а, 58-12, 60, 62, 64, 66, 68
|9:00
13 сентября
|21:00
13 сентября
|Авария