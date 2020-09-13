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  3. Кто в Одессе 13 сентября останется без света

Кто в Одессе 13 сентября останется без света

-Отключение.jpg

13 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Агрономическая:  118Б, 154а, 156, 158, 160, 160а, 160Б, 160В, 162, 164, 164-А, 164Б, 166, 166а, 166-Б, 168, 170, 172, 174, 174А, 174б, 174в, 174В, 174з, 176, 176а, 176б, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 189а, 189В, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 195а, 196, 196а, 197, 197а, 197б, 198, 199, 199б, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 210А, 212, 212б, 214, 221, 223 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Атамана Головатого:  33, 35, 37, 39, 43, 43б, 44, 45 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61В, 65, 69 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Воронежская:  13, 13а 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Высоцкого:  6 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Героев Обороны Одессы:  14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  26, 28, 30, 32, 34 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Грушевского:  39-13, 39-14, 39-15 9:00
13 сентября		 20:00
13 сентября		 Авария
Грушевского:  39-13, 39-14, 39-15 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Давида Ойстраха (Затонского):  6, 8, 10, 18 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  2 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Десантный бульвар:  14 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Десантный бульвар:  1, 14, 16, 18 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Днепровская:  108 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Добровольского проспект:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 71А, 73, 73А, 123, 125, 127, 129 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Заболотного Академика:  28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24, 29, 31, 33-1, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 67, 67-1, 67-2, 332 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 59А 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Кишинёвская:  10 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Кольцевая:  2, 7, 10, 12 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Красная:  2, 5, 7, 9, 15 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Крымская:  72А, 80, 82 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Крымская:  54, 56, 58, 67, 69, 71 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  13, 13Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 22, 22а, 24 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  19, 20, 21, 22, 23, 24 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Лузановский 2-й переулок:  1, 3, 4, 5 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Лузановская:  21, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 35А, 36, 37, 37-39, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 65, 67 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Лузановский 1-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Марсельская:  23, 25, 27, 29, 31 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Марсельская:  22, 24, 31, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 34, 36 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Михновского Николая:  1, 1а, 1б, 1г, 2, 2-1, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4к, 4м, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 7, 8, 8а, 10, 10а, 10в, 12, 12а, 12б, 23а, 23б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 29б, 29в, 29г, 29е, 31в, 31г, 31ж, 37, 47в, 49, 49а, 49б, 49в, 50, 51, 53, 63 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Мичурина:  2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 44А 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Молодёжная:  6А, 20, 20а, 21а, 22, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31-1, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Николаевская дорога:  229, 229б, 239, 239/1, 241, 245, 245а, 245б, 245В, 247, 249, 305, 305А, 307, 2291 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Новомосковская:  19 10:00
10 сентября		 0:00
18 сентября		 Авария
40-летия Обороны Одессы:  2 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Оранжерейный переулок:  11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 13, 15, 17, 19, 20А 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Паустовского:  29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Ростовская:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Сахарова:  38, 40-1 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 92, 94, 96, 126-1 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Серогодского:  2 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Сортировочная 1-я:  34, 36, 42, 42А, 44 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Хуторская:  81з-1, 93, 94, 94а, 95г 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Цимлянская:  17, 19, 21, 24, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Чумацкая:  7, 41 9:00
13 сентября		 17:00
13 сентября		 Заплан.
Шестакова:  7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 23:00
13 сентября		 4:00
14 сентября		 Заплан.
Ядова Сергея:  24а, 26, 56, 58, 58а, 58-12, 60, 62, 64, 66, 68 9:00
13 сентября		 21:00
13 сентября		 Авария
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