В Одессе Президенту презентовали Стратегический план развития области

В рамках рабочей поездки в Одесскую область 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Сегодня мы продолжаем представлять стратегии развития украинских регионов. 25 октября в нашей стране — местные выборы. Теперь, когда завершается очень важная реформа для Украины — реформа децентрализации, эти выборы очень важны. Регионы получают значительные полномочия и финансирование. И каждый житель региона должен чётко понимать, как используются его средства, на что они идут и самое главное — для чего», — сказал Глава государства во время выступления на презентации Стратегии.

По его словам, именно региональные стратегии развития призваны дать ответы на эти вопросы.

По мнению Владимира Зеленского, каждый регион страны имеет огромный потенциал и будущее. Главное — чётко определить свои сильные места и в партнёрстве с центральной властью развивать их, двигаясь вперёд.

В частности, Одесская область имеет невероятные перспективы, подчеркнул Президент.

«Мы всегда называем Одессу «жемчужина у моря». По моему мнению, это слишком скромно, потому что Одесская область — это целый клад у моря», — сказал он.

Глава государства отметил, что Одесская область — это логистический хаб, морские ворота и туристическое сердце Украины. Одесская область имеет большой потенциал регионального производства, сельского хозяйства и транзитной отрасли, развития малого, среднего и крупного бизнеса, науки, культуры и спорта.

«Мы обязательно должны сделать этот регион местом, где хочется отдыхать, путешествовать, учиться, работать. И это всё одним словом — хочется жить», — отметил Владимир Зеленский.

Президент призвал меньше говорить и больше работать и показывать результат уже в ближайшее время, «а глобальные преобразования не растягивать на десятилетия, а вершить в ближайшие несколько лет».

Как сообщала Одесса News, 12 сентября Владимир Зеленский в ходе своего рабочего визита в Одесскую область ознакомился с реконструкцией аэропорта «Одесса», побывал в новом детсаду и Центре безопасности граждан в посёлке Авангард, на строящемся мосту через Хаджибейский лиман.