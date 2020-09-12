Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта «Одесса» и побывал в детсаду

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Одессу.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, Зеленский начал визит с ознакомления с ходом реализации проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта «Одесса».

Сопровождавший в поездке Зеленского Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новая взлётно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2 800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолёты категории D, предназначенные для осуществления полётов средней и большой дальности, такие как Boeing 747-400/800, по категории ІІІ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн.

Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулёжной дорожки – более 5 млн пассажиров.

Глава государства поинтересовался, есть ли необходимый запрос среди пассажиров на строительство новой полосы аэропорта.

«Запрос, конечно, есть, потому что Одесса – туристический город, он развивается. В этом году заработала программа «Путешествуй Украиной», и Одесса принимала слишком большое количество пассажиров, даже несмотря на коронавирусные вызовы, стоящие перед нами сегодня», – сказал министр.

Владислав Криклий подчеркнул, что после завершения реконструкции старая полоса работать не будет, а в перспективе длину взлётки можно увеличить до 3 200 метров, что позволит принимать самолёты любых типов даже в туман.

В ходе рабочей поездки Президент ознакомился также с ходом реализации Национальной программы «Большое строительство» в регионе. В частности, Зеленский осмотрел сооружение детского сада в посёлке городского типа Авангард Овидиопольского района.

Президенту рассказали, что детсад возводится в новом жилом квартале в районе, где проживает около 25 тысяч жителей, а детского сада не было ни одного. Финансирование строительства осуществляется из областного и местного бюджетов.

Новый детсад, который построили с нуля за девять месяцев, рассчитан на 190 мест. При строительстве применялись новейшие технологии, в частности, новая система фильтрации и дезинфекции воздуха, отопления помещений и подогрева шкафчиков с детской одеждой в осенне-зимний период. Объект практически готов – строительство должно завершиться в начале октября 2020 года.

Как сообщала Одесса News, 12 сентября Владимир Зеленский во время рабочего визита планирует ознакомиться с реконструкцией моста через Хаджибейский лиман и и презентацией Стратегии развития региона.

Фото: Пресс-служба ОПУ