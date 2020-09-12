В Одессе собрали второй трамвайный вагон-гигант

Специалисты вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» завершили сборку второго трёхсекционного трамвая Odissey max с частично низким уровнем пола.

Как сообщает официальный сайт города, внешне он ничем не отличается от своего предшественника, который за время работы на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11 ст. Люстдорфской дороги) хорошо себя зарекомендовал: длина трамвайного вагона составляет порядка 31 метра, пассажировместимость – 280 человек, количество сидячих мест – 62. Из нововведений – модернизирована система контроля входа/выхода пассажиров.

«Планировалось, что к этому времени у нас будет 3-4 трамвая, но пандемия скорректировала наши планы: предприятие недополучило более 50 миллионов гривен. Из-за этого было приостановлено приобретение комплектующих частей. Несмотря на это, мы нашли возможности, и новый трамвай уже готов к выходу на линию», — рассказал Геннадий Труханов.

В ближайшее время второй самый длинный трамвайный вагон в Украине выйдет на обкатку, после чего будет обслуживать трамвайный маршрут №7, связывающий ул. Паустовского (посёлок Котовского) с центром города.

Городской голова отметил, что до конца текущего года планируется собрать ещё один трамвайный вагон — Odissey.

Как сообщала Одесса News, 3 января мэр Одессы Геннадий Труханов посетил вагоноремонтные мастерские КП «Одесгорэлектротранс», где ему представили новейший односекционный трамвай «Одиссей» — первый в этом году вагон с частично низким уровнем пола, собранный в боксах вагоноремонтных мастерских.