В Одессе перекроют на капремонт часть проспекта Небесной сотни

В Одессе начинается капитальный ремонт перекрёстка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома.

Об этом 11 марта на брифинге рассказали директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько и начальник управления дорожного хозяйства горсовета Андрей Сандул.



В ходе работ будет заменена конструкция трамвайной колеи, обновлена прилегающая к ней территория проезжей части, в зоне пересечения с трамвайными путями планируется отремонтировать тротуар.

«Работы по капремонту перекрёстка позволят увеличить его пропускную способность, а также продлить срок службы. Аналогичные работы были выполнены в прошедшем году на перекрёстке улиц Мясоедовской и Прохоровской», — отметил Сандул.

В связи с проведением работ будет временно закрыто движение автотранспорта на этом участке. Закрытие движения транспорта планируют провести в два этапа (с закрытием поочерёдно одной из полос).

Первый этап предусматривает закрытие части перекрестка просп. Небесной Сотни и Школьного аэродрома в направлении от ул. Инглези по просп. Небесной Сотни до ул. Левитана с 14 марта по 24 апреля (или до завершения ремонтных работ).

В связи с этим вносятся изменения в схему движения общего автотранспорта и схемы движения городских общественных маршрутов общего пользования.

Работа трамвайного маршрута № 13 будет приостановлена.

Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организована по маршруту:

— в направлении движения к ул. Архитекторской: от ул. Космонавта Комарова на ул. Инглези, ул. Ак. Королёва, ул. Архитекторскую (конечная остановка);

— в направлении движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Заставы-1 — по имеющемуся маршруту.

Работа автобусных маршрутов №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 будет организована от остановки «Сити Центр» до остановки «Экспострой» по временной схеме движения на участке просп. Небесной Сотни на период проведения первого этапа работ по капитальному ремонту трамвайных путей (13-я линия). По данному маршруту также будет организовано движение всех транспортных средств.

Дополнительно вводится временный трамвайный маршрут №3-К, который будет перевозить пассажиров от Старосенной площади до Юго-Западного массива.

«Для контроля следования правилам паркования и стоянки автотранспортных средств на участке объезда будут находиться муниципальные инспекторы по паркованию. Они начнут работу на данном участке в пятницу, 13 марта, с 14:00», — отметил Александр Илько.

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением работ по капитальному ремонту спуска Маринеско с 20 октября 2019 года по 31 марта 2020 года изменена схема движения городского общественного транспорта.

Фото: «Одесса»