В Одессе движение транспорта по спуску Маринеско перекроют до 1 апреля

В связи с проведением работ по капитальному ремонту спуска Маринеско с 20 октября 2019 года по 31 марта 2020 (или до завершения ремонтных работ) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.



Как сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, изменения коснутся:

Автобусных маршрутов №№ 137, 145:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Гаванной на Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.

Автобусного маршрута № 242:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Преображенской в пер. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

Автобусных маршрутов №№ 105, 121, 130, 146, 168:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую (поворот налево), ул. Старопортофранковскую, Ольгиевский спуск, ул. Балковскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.

Работа автобусных маршрутов №№ 117, 240, 250 и трамвайных маршрутов №№ 3, 12, 15 будет осуществляться по ранее изменённым временным схемам движения.