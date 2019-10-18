Минздрав: в Украине исчезнут медсправки

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от медицинских справок и документов, которые несут в себе коррупционную составляющую.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения», — сказала глава ведомства Зоряна Скалецкая.

Так, с 9 по 15 октября команда Минздрава собирала предложения профессионального медицинского сообщества и граждан относительно дерегуляции и отмены устаревшей медицинской документации.

Фото: Укринформ