Спустя 4 года одесским врачам предъявили подозрение в смерти девочки

Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления двум медицинским работникам в Одесской области.

Как пишет ТАЙМЕР, и. о. начальника отдела полиции райцентра Подольск Александр Ноздратенко напомнил, что ещё в 2015 году в одной из больниц Одессы скончалась 11-летняя жительница Подольска. По данному факту местные детективы открыли уголовное производство (ч.2 ст.140 УК Украины). С того времени был проведён ряд различных экспертиз, опрошены медперсонал и родственники погибшего ребёнка.

«Собранная доказательная база подтвердила: смерть девочки наступила из–за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. На основании этого двум врачам предъявили подозрение… В ближайшее время обвинительный акт и материалы производства будут переданы в суд», — сказал Ноздратенко.

Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с временным запретом занимать определённые должности.