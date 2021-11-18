В Одессе не перевелись взяточники среди правоохранителей

В Одессе правоохранители направили в суд обвинение работнику Государственной исполнительной службы в получении им неправомерной выгоды.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в одесской области, старший государственный исполнитель одного из отделов ГИС в Одессе Южного межрегионального управления Министерства юстиции должен был в кратчайшие сроки снять арест с имущества гражданки, наложенный в своё время за долги. Вместо этого, правоохранитель попросил у неё 300 долларов США за ускорение процесса и устранение искусственно созданной бюрократической волокиты.

Получение им неправомерного денежного вознаграждения задокументировали сотрудники Следственного управления ГУНП в Одесской области.

Отмечается, что под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры правоохранители объявили правонарушителю подозрение по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины и направили материалы дела в суд.

Действующим законодательством за получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах предоставляющего неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения предусмотрено наказание штрафом от одной до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок от трёх до шести месяцев или лишением свободы на срок от двух до четырёх лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года инспектор полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области приговорён к 6 годам тюрьмы за взяточничество.

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