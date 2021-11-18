В Швейцарии в следующем году разрешат однополые браки

Правительство Швейцарии приняло решение, согласно которому однополые пары смогут жениться с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что однополые пары, зарегистрировавшие брак в другой стране, смогут легализовать свой статус в Швейцарии уже с начала января. Сам закон вступит в силу через шесть месяцев, то есть новые однополые пары смогут регистрировать брак уже с 1 июля 2022 года.

Отмечается, что такой законопроект правительство Швейцарии приняло в среду, выполняя решение прошедшего в сентябре референдума, на котором почти две трети населения проголосовали «за». Референдум инициировала общественная организация «Браки для всех» (Marriage for All). В этой организации считают, что в первый год действия нового закона им воспользуются несколько сотен человек.

«Мы действительно рады результатам референдума и тому, что сейчас эти результаты были узаконены. Мы боремся за равенство браков уже 30 лет, и этот референдум стал историческим моментом», — заявила Мария фон Кеннел, сопредседатель инициативы «Браки для всех».

За последние 20 лет большинство стран Западной Европы признали однополые браки.

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