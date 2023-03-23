Парламент Уганды разрешил смертную казнь за однополый секс

Парламент Уганды 21 марта принял закон против ЛГБТК+, согласно которому гомосексуальные действия караются смертью.

Об этом пишет издание ГОРДОН со ссылкой на The Guardian и Reuters.

Отмечается, что все, кроме двух, из 389 законодателей проголосовали за жёсткий закон о борьбе с гомосексуальностью, который вводит пожизненное заключение за однополый секс и «вербовку, продвижение и финансирование однополой деятельности».

Также согласно закону, лицо, совершившее «преступление гомосексуальности при отягчающих обстоятельствах», может наказываться смертной казнью.

Под отягчающими обстоятельствами закон подразумевает однополый секс с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, или если представитель ЛГБТК+ занялся однополым сексом, будучи ВИЧ-инфицированным.

Двое депутатов, проголосовавших против закона, говорят, что он плохо продуман и содержит положения, которые являются неконституционными, а также сводят на нет успехи, достигнутые в борьбе с гендерным насилием.

Для справки. В Африке гомосексуальность является незаконной в большинстве стран. В Уганде только в феврале более 110 представителей ЛГБТК+ сообщили о преследованиях и нарушении их прав, включая аресты, сексуальное насилие, выселение и публичное раздевание.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Иране двух ЛГБТ-активисток впервые в истории приговорили к смертной казни.

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