В Одессе прошёл Марш равенства, обошлось без пострадавших

Сегодня, 31 августа, представители ЛГБТ сообщества и им сочувствующие собрались в Греческом парке в Одессе на Марш равенства.

Как сообщает Думская, всего их было около 300 человек.

Geplaatst door Вячеслав Грубый op Zaterdag 31 augustus 2019



Отмечается, что участники развернули большой радужный флаг.

«На мероприятии присутствует большая делегация из Мюнхена — около 30 человек, а также представители шести европейских посольств», — говорится в сообщении.



По информации издания, во время Марша возникали словесные перепалки между противниками шествия, которые спустились с Приморского бульвара в парк. До рукоприкладства не доходило.

Среди противников шествия была замечена активистка Нина Кочановская, которая кричала сторонникам марша: «Одесса не Содома, Одесса не Гоморра». Ей тут же отвечали «Наша позиция — это свобода. Одесса — свободный город».



В одиннадцатом часу участники Марша начали шествие по Приморскому бульвару. Полиция отвела в сторону одного из противников марша, выкрикивавшего ругательства. Маршу также пытались помешать представители христианских организаций, а также молодые люди из радикальных патриотических организаций. Молодых людей оттеснил батальон полиции. Одной из противниц стало плохо.

Участники Марша дошли до площади возле горсовета. Впереди с плакатами шли около 10 противников шествия. Полиция сдерживала противостояние.

Около 11 часов шествие завершилось. Участники Марша считают победой тот факт, что маршрут в этом году длиннее, чем в прошлом. Организаторы на импровизированном митинге поблагодарили всех, кто смог прийти и не побоялся заявить о своих правах.

https://www.facebook.com/slava.grubyi/videos/973009686369887/

В ГУНП сообщили, что охрану Марша обеспечивали 500 человек правоохранителей — сотрудников Нацгвардии и полиции. Трое человек были задержаны и доставлены в Приморский отдел полиции.

Фото: Думская