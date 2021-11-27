Детишки Норвегии встретят Рождество вместе с Санта-геем

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.
Видеоролик – отсылка к романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли», вышедшей на экраны в 1989 году. По сюжету, Санта и его парень Гарри налаживают узы в течение нескольких лет. При этом пара ограничена мимолётными встречами в связи с плотным графиком Санты, пока тот не обращается за помощью к почтовой службе Posten.
Рекламный ролик был сделан по случаю 50-летнего юбилея декриминализации однополых отношений в Норвегии, который будет отмечаться в следующем году.
Кстати. Норвегия – весьма прогрессивная страна в отношении прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. В 1981 году государство стало одним из первых в мире, принявших антидискриминационный закон, прямо включающий сексуальную ориентацию.
С 2009 года в стране считаются законными однополые браки, а также усыновление и помощь в лечении оплодотворения для лесбийских пар.
В 2016 году Норвегия стала четвёртой страной в Европе, принявшей закон, разрешающий смену пола для трансгендеров исключительно на основе самоопределения.
Как сообщала Одесса News, правительство Швейцарии приняло решение, согласно которому однополые пары смогут жениться с 1 июля 2022 года.
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