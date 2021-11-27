В Одессе готовятся к Рождественской ярмарке

26 ноября в одесской мэрии состоялась встреча городского головы Геннадия Труханова с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе, на которой была обсуждена подготовка к X-й юбилейной Благотворительной дипломатической рождественской ярмарке.

По сообщению на официальном сайте города, участники встречи обсудили конкретные сроки и место проведения ярмарки.

Как отметил городской голова, за 9 лет проведения традиционных Благотворительных дипломатических ярмарок было собрано более 2 миллионов гривен, на которые было закуплено оборудование для городских и областных больниц.

По итогам встречи принято решение провести X Благотворительную дипломатическую рождественскую ярмарку 11 декабря в Горсаду.

Собранные средства пойдут на приобретение оборудования для детской городской больницы № 3.

Одесса News опубликовала график выходных дней на время празднования Нового года и Рождества.

Фото и видео: «Одесса»

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