Киевляне покажут в Одесском театре им.Водяного мелодраматическую комедию

Мелодраматическая комедия «Только твоя» состоится на сцене Одесского театра музкомедии им.М.Водяного в субботу, 4 декабря.

Актёры с юмором и светлой грустью поговорят о любви и чувствах.

В ожидании гостя, которого позвала на романтический ужин при свечах, женщина вспоминает и проживает яркие моменты жизни. Она вспомнила трёх своих главных мужчин: милого мальчика Пола, с которым она потеряла невинность в шестнадцать, женатого режиссёра Джека, которого ждала годами, и пожилого Джорджа — идеального до приторности мужа. Она всю жизнь ищет любовь, находит, теряет и вновь отправляется на поиски.

На территории Любви нет выигравших и проигравших. Есть только чувство — страсть и влечение сердца. Она и три главных мужчины в её жизни. Подружка, любовница, жена? Во всех ипостасях она остаётся женщиной, пытаясь найти того единственного, настоящего, с которым хочется бродить по улицам, держась за руки…

В ролях:

Екатерина Кистень — заслуженная артистка Украины, актриса Киевского академического театра на Печерске

Алексей Вертинский — народный артист Украины, актёр Киевского академического Молодого театра

Даниил Маржец — актёр театра и кино

Игорь Рубашкин — заслуженный артист Украины, актёр Нового драматического театра на Печерске

Спектакль идёт на русском языке с антрактом.

Цена билетов от 220 до 880 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00 в Музкомедию.

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