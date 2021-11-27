В Одессе почтили память жертв голодоморов

27 ноября на Лидерсовском бульваре в Одессе состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

В церемонии приняли участие представители Одесского горсовета, военнослужащие и общественность города, — сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что с храмах Одессы отслужили панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов в Украине.

Фото: «Одесса»

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