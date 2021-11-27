Зеленский ответил на петицию Стерненко о запрете россиянам въезда в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую запретить въезд россиянам или ввести визовый режим.

Ответ опубликован на сайте Офиса президента 26 ноября.

Президент отметил, что в 2015 году Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, а с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

«При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут принадлежать к группам риска, и проводят дополнительные меры с целью недопущения в Украине тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным действиям на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешествующим запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке», — говорится в президентском ответе на петицию.

Зеленский заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии, подчеркнул, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией «нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития».

«С учётом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов», – говорится в сообщении.

Активист из Одессы Сергей Стерненко, который является автором петиции, раскритиковал ответ Зеленского, заявив, что тот «отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию».

«Много воды, уклонение от прямого «нет» и направление петиции в СБУ, СНБО, ОСМД и в жомовую яму Кивы. Ни о чём. Что ж, такой ответ – это тоже определение позиции и перефразированное «я вам ничего не должен». Граждане РФ и само российское государство будут рады нашим открытым границам. Это для них удобно и упрощает работу. И это удобство гарантирует им президент Украины, который в данном случае действует против интересов Украины», – написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил уроженца Одесской области Сергея Стерненко к семи годам и трём месяцам лишения свободы, а также к конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

9 апреля Одесский апелляционный суд выпустил его под домашний арест на время рассмотрения дела в апелляции, а 14 мая отказал Стерненко в отмене домашнего ареста.

31 мая апелляционный суд Одессы заменил приговор на однолетний условный срок за хранение боевого патрона.

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