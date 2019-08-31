Украина начнёт получать американский сжиженный газ в ноябре

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретёт сжиженный природный газ в США, который будет продан компании «Энергетические Ресурсы Украины» (ЭРУ) после регазификации.

Об этом сообщается на сайте ЭРУ.

«Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадёт в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закупленный объём газа будет использован для поставки украинским потребителям в зимний период.

«Данный объём мы законтрактовали с целью его закачки и хранения в ПХГ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период — именно так мы делаем вклад в энергонезависимость страны в течение неопределённого и особенно рискованного зимнего сезона 2019-2020 годов», — сообщил директор ООО «ЭРУ Трейдинг» Ярослав Мудрый.

Рассматривается также возможность дальнейшей транспортировки газа по этому направлению в Венгрию, Румынию и Молдову.

Кстати. PGNiG и ERU сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. В августе 2016 года PGNiG впервые начала экспортировать газ в Украину, где получателем выступила ЭРУ. В прошлом обе компании совместно поставляли природный газ для нужд Укртрансгаза.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Её дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, которые занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

«Энергетические ресурсы Украины» («ЭРУ») — группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике.

В 2016-2019 годах ЭРУ, дочерняя компания ERU Corporation, занимает лидирующие позиции среди частных импортёров природного газа. В июле 2019 года ООО «ЭРУ Трейдинг» стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.