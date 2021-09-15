Много одесситов 16 сентября останется без света и газа

15 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Люстдорфская дорога угол ул. Ак. Глушко с 08:00 до 21:00 16 сентября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№
|
Адреса
|
Название организации
|
|
Ак. Глушка, 29
|
«Хвиля»
|
|
Ак. Глушка, 27
|
«Електропівденьмонтаж»
|
|
Ак. Глушка, 32
|
Дахова котельня
|
|
Ак. Глушка, 27а
|
Адміністративна будівля
|
|
Ільфа і Петрова, 10/1
|
Торговий центр
|
|
Ак. Глушка, 22б
|
Дахова котельня
|
|
Ак. Глушка, 16а
|
Торговий центр
|
|
Ак. Глушка, 11ж
|
«Золотий Дюк»
|
|
Ак. Глушка, 11к
|
Торговий центр
|
|
Ак. Глушка, 11/4
|
«Бардо»
|
|
Люстдорфська дорога, 172/1
|
«Ренесанс»
|
|
Люстдорфська дорога, 172/2
|
Клуб «Форма»
|
|
Люстдорфська дорога, 172/3
|
Офіс
|
|
Люстдорфська дорога, 162в
|
Торговий центр
|
|
Люстдорфська дорога, 160
|
Торговий центр
|
|
Довга, 120а
|
Приватний будинок
|
|
Довга, 120а
|
Церква
|
|
Люстдорфська дорога, 151
|
Приватний будинок
|
|
Костанді, 104а
|
Дахова котельня
|
|
Левітана, 34
|
Дахова котельня
|
|
Левітана, 34
|
Багатоквартирний житловий будинок
|
|
Левітана, 62
|
Дахова котельня
|
|
Чернігівська, 9в
|
Дахова котельня
|
|
Тополина, 12а
|
Котельня
|
|
Тополина, 10, 12, 14, 16
|
Дахова котельня, багатоквартирний житловий будинок
|
|
Ак. Корольова, 15
|
Магазин «АТБ»
|
|
Левітана, 44
|
«Джерман-Автоцентр»
|
|
Левітана, 87
|
Молебний будинок
|
|
5-Лінія, 27
|
Приватний будинок
|
|
Левітана, 79
|
Дахова котельня
|
|
Люстдорфська дорога, 140/1 а,б,в,г
|
Дахова котельня, багатоквартирний житловий будинок
|
|
Люстдорфська дорога, 140в/1
|
Бар
|
|
Люстдорфська дорога, 140в
|
«Тойота»
|
|
Люстдорфська дорога, 140в/2
|
Пивний ресторан
|
|
Люстдорфська дорога, 140в/3
|
Адміністративна будівля
|
|
Люстдорфська дорога, 121/1
|
Багатоквартирний житловий будинок
|
|
Китобійна, 89
|
Багатоквартирний житловий будинок
|
|
Китобійна, 91
|
Багатоквартирний житловий будинок
|
|
Люстдорфська дорога, 140а
|
Бізнес-центр
|
|
Тополина, 18а
|
Котельня
|
|
Ак. Корольова, 24
|
Банк
|
|
Ак. Корольова, 24
|
Топічна офісу
|
|
Ак. Корольова, 24
|
Дахова котельня
|
|Люстдорфська дорога, 140; 138; 138б; 138а; 136; 136а; 134; 132; 130; 130а; 130б; 128; 126; 124; 122; 120; 118; 116; 110; 102в,б
|
Приватні будинки
|
|
Люстдорфська дорога, 114/1
|
Автосервіс
|
|
Обільна, 111
|
Приватний будинок
|
|
Ак. Корольова, 5 к2, 5к4
|
Дахова котельня
|
|
Інглезі, 6/1
|
Дахова котельня
|
|
Варненська, 8/1
|
Майстерні
|
|
Варненська, 23а
|
Котельня
По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
- 1-й Аэродромный переулок — 1, 3, 1/2, 1/3, 1а, 2, 2А, 4, 5 — С 09:00 по 18:00
- 1-й Дачный переулок — 4, 5, 6, 7, 10, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 10/4, 10а, 1011, 10/1, 10/12, 10/7 — С 09:00 по 19:00
- 1-й Кипарисный переулок — 2, 4 — С 09:00 по 17:00
- 1-й Украинский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9а, 5а, 6а — С 09:00 по 19:00
- 1-й Хрустальный переулок — 4б, 8Б — С 09:00 по 19:00
- 2-й Аэродромный переулок — 3, 12б, 3/Д, 3а, 3Б, 3в, 4, 4/6, 4а, 4б, 4б1, 4В, 4Г, 5, 3/2, 5В, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 10, 10а, 10Б, 10В, 12, 12а, 5А — С 09:00 по 18:00
- 2-й переулок Костанди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А — С 09:00 по 19:00
- 2-й Украинский переулок — 1, 2 — С 09:00 по 19:00
- 3-й Аэродромный переулок — 4, 4Б, 4Г, 6, 8, 8а — С 09:00 по 18:00
- 3-й Кипарисный переулок — 1, 2, 3, 4 — С 09:00 по 17:00
- Академика Вильямса улица — 64 — С 06:00 по 20:00
- Академика Королёва улица — 92, 94 — С 06:00 по 20:00
- Александра Невского улица — 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 52/1, 58А, 52/2, 66, 62а, 44В, 64а, 64б, 44б, 66а, 80б, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 80а, 78/1, 76а, 74а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 — С 09:00 по 19:00
- Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00
- Балковская улица — 141 — С 08:00 по 20:00
- Бернардацци улица — 8, 8/1 — С 09:00 по 19:00
- Ванный переулок — 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 3/12, 8/10, 8/12, 8/15, 9е, 8/7, 8А, 9/1, 9/2, 9а, 3А, 14а, 14Б, 14В, 13А, 16а, 817, 18а, 20/7, 5а, 8/2 — С 09:00 по 19:00
- Варненская улица — 11, 13, 13/2, 15, 15А — С 09:00 по 18:00
- Варненская улица — 11, 13, 13/2, 15, 15А — С 09:00 по 16:00
- Варненская улица — 6, 8, 8А, 10, 10а, 12А, 12Б — С 09:00 по 18:00
- Гайдара улица — 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 74А, 74В, 41, 68, 72, 74 — С 09:00 по 18:00
- Гаршина улица — 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9.15, 5/13, 1б, 1в, 7/3, 7А, 7Б, 7б/1, 7В, 7Г, 7Е, 8а, 10, 1а*, 9/16, 9/21, 9/31, 9/4, 9/6, 9В, 9Д, 9дача22, 1а, 18В, 11- 22, 11/12, 11/17, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 18б4, 12/1, 13/2, 13а, 18б3, 14а, 14Б, 18а, 18/2, 18/16, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 920, 925 — С 09:00 по 19:00
- Генерала Петрова улица — 5, 7, 9, 11, 23/1, 23/5, 17, 5А, 17/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/2, 19, 21, 11/2 — С 09:00 по 18:00
- Генерала Ратова улица — 1 — С 09:00 по 18:00
- Гранатная улица — 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 37А, 29А, 38А, 48А, 30А, 39а, 50А, 54, 51А, 45А, 40А — С 09:00 по 17:00
- Дачная улица — 3А, 6, 6/11, 6/13, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 7, 7а, 10/7, 10/5, 10/4, 10/10, 8, 9, 10, 12 — С 09:00 по 19:00
- Дачный переулок — 8а — С 09:00 по 19:00
- Джутовый переулок — 1, 10А, 3, 4, 5, 5А, 2, 7, 8, 9, 10, 6 — С 09:00 по 17:00
- Дубовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 10А, 2А, 11А, 4А, 29а, 14а, 27А, 15а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 — С 09:00 по 17:00
- Инглези улица — 12, 12/2, 12/3, 14, 15а, 16, 18 — С 09:00 по 18:00
- Ицхака Рабина улица — 39А, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 — С 09:00 по 18:00
- Картамышевская улица — 40, 40/1 — С 08:00 по 20:00
- Китобойная улица — 77, 77в — С 09:00 по 19:00
- Комитетская улица — 4/6 — С 08:00 по 20:00
- Конструкторский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 3/1, 6, 1А, 8А, 7, 8, 9, 10, 11 — С 09:00 по 17:00
- Кордонный переулок — 3 — С 09:00 по 19:00
- Космонавта Комарова улица — 10/1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 10/4, 1а/2, 8а, 1Б, 1в, 11А, 11б, 11В, 19, 1/2, 15а, 15Б, 10/3, 17А, 10/2, 33В, 21в, 33б, 23а, 23б, 33а, 31г, 27а, 27б, 31в, 29а, 29б, 29в, 29г, 31б, 31а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41 — С 09:00 по 18:00
- Космонавтов улица — 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 38А, 62/2, 56А, 56, 58., 62, 64, 66, 68 — С 09:00 по 18:00
- Костанди улица — 1/3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 57, 86, 87, 89, 147, 524, 722, 5/5, 5А, 5201, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 2Г, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 7/5, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 3/3, 10А, 10В, 3А, 2А, 12А, 3Б, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 3В, 14/12, 14/2, 14/20, 14/23, 14/24, 14/26, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч11, 3г, 15/Б, 15А, 15В, 3Д, 3Е, 17А, 17В, 3е, 18А, 18Б, 18В, 9-11, 5/, 5/11, 22а, 5/12, 23А, 5/13, 24б, 24г, 5/15, 5/19, 5/20, 5/21, 5/32, 5/33, 5/4, 12/2 — С 09:00 по 19:00
- Куприна улица — 9а — С 09:00 по 19:00
- Летний переулок — 2, 5/20, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 5/13, 5/13А, 2/9, 15, 1/5, 2/16, 2/20, 2/22, 2/7, 5/16, 5/29 — С 09:00 по 19:00
- Лиманная улица — 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32А, 36А, 44, 52А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 — С 06:00 по 22:00
- Лиманный переулок — 3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А — С 06:00 по 22:00
- Львовская улица — 1, 28а, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 1/10, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, 10а — С 09:00 по 19:00
- Ляпидевского улица — 3, 4, 5, 4А, 4б, 4в, 4В1, 4Д, 6, 3Б, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 42, 49 — С 09:00 по 19:00
- Маразлиевская улица — 1а, 1а /Б, 1а Б, 1б, 36, 38, 40/42 — С 09:00 по 18:00
- переулок Гаршина — 3, 22Б, 5, 5/14, 5/2, 5/25, 5/3, 5/7, 5а, 3/9, 16, 16а, 18, 20, 20А, 20б1, 22а, 7/5 — С 09:00 по 19:00
- переулок Генерала Вишневского — 11/3, 13, 13/1, 14, 15, 17 — С 09:00 по 18:00
- переулок Москвина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 9, 10, 12, 7А — С 09:00 по 17:00
- переулок Трудовых Резервов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4А, 9а, 5А — С 09:00 по 17:00
- Приморский бульвар — 1, 3, 3/9, 4/7, 11, 15 — С 09:00 по 19:00
- Профсоюзная улица — 2, 34/1, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 2А, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 18 — С 09:00 по 17:00
- Путевая улица — 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А — С 09:00 по 18:00
- Пшеничная улица — 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 — С 09:00 по 17:00
- Радиальный переулок — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 — С 09:00 по 17:00
- Радостная улица — 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50А, 48, 50, 52, 54 — С 09:00 по 17:00
- Рассвета улица — 1, 79а, 2/1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 25б, 26, 26/1, 26/2, 26в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 2, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 54/1, 54/2, 55, 55а, 56, 57, 57а, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75Б, 77, 79, 35 — С 09:00 по 18:00
- Савранская улица — 22, 22а, 24, 24а, 26 — С 09:00 по 19:00
- Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00
- Средняя улица — 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 10Б, 9/62, 8А, 24/3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 — С 08:00 по 20:00
- Тарутинская улица — 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6 — С 09:00 по 19:00
- Толбухина улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 1Б, 3а, 1в102, 1а99, 10в, 10д, 4б, 1г, 12а, 5а, 5б, 16/3, 16а, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 25, 6б, 18а, 2А, 7/102, 21а, 7А, 23А, 10а — С 09:00 по 19:00
- Туристская улица — 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 32, 26А, 31а, 20А, 44А, 33А, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 17:00
- Фонтанская дорога — 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 125, 141, 145, 151, 155, 157, 159, 165, 165., 171, 76/30, 76/31, 76/32, 76/33, 76/35, 76/36, 76/38, 76/4, 76/40, 76/41, 76/44, 76/45, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49, 76/5, 76/50, 76/52, 76/53, 76/54, 76/55, 76/56, 76/57, 76/58, 76/59, 76/6, 76/60, 76/61, 76/62, 76/63, 76/64, 76/66, 76/67, 76/68, 76/69, 76/70, 76/72, 76/73, 76/74, 76/76, 76/78, 76/8, 76/80, 76/81, 76/82, 76/83, 76/84, 76/86, 76/87, 76/89, 76/9, 76/91, 76/94, 76/95, 76/96, 76/98, 76/99, 76діл.7, 76уч93, 46а, 78/1, 78/15, 78/17, 78/19, 78/20, 78/23, 78/24, 78/30, 78/5, 78/6, 78/9, 78уч.13, 58/1, 82/1, 82А, 82а/1, 82а/3, 42а, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 84/7, 84/8, 85А, 62/2, 86/1, 86/10, 86/11, 86/13, 86/14, 86/16, 86/2, 86/24, 956, 86/4, 86/5, 86/8, 86/9, 86Б, 86діл.3, 86уч.15, 86уч16, 86уч26, 87А, 74Б, 88А, 38а, 92/94, 95/4, 95/51, 95/53, 95/54, 95/5-5, 95/56, 96а, 96б, 76/, 98/2, 98/96, 98г, 98д, 76/1, 100А, 101/1, 76/10, 76/100, 104А, 104б, 76/102, 106/1, 106/17, 106/2, 106/20, 106/21, 106/24, 106/26, 106/27, 106/29, 106/30, 106/34, 106/35, 106/36, 106/38, 106/39, 106/40, 106Б, 76/104, 76/106, 109а, 76/107, 76/109, 113а, 76/11, 114/, 114/10, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 76/110, 76/112, 76/116, 127а, 76/117, 141А, 76/12, 76/14, 151/28, 151/30, 151уч.19, 76/15, 155/2, 155/6, 155К, 76/16, 157/10А, 157/12, 157/2, 157Б, 157уч17, 157уч3, 76/17, 159А, 76/18, 76/19, 165/16, 76/2, 76/20, 76/21, 99/6, 99/4, 99/1, 7675 А, 76/22, 76/23, 71/2, 71/8А, 71А, 71А/2, 71Г, 76/24, 76/25, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 76/26, 85а, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 76/27, 76/28, 89/В, 89Г, 76/29, 91а, 76/3, 95/1, 95/2, 95/3, 95/3а, 95/5, 95/5-2, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95Д, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 7679, 15730, 86/3 — С 09:00 по 19:00
- Хрустальная улица — 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10 — С 09:00 по 19:00
- Хрустальный переулок — 5, 6, 7, 8, 9, 10 — С 09:00 по 19:00
- Хуторская улица — 1, 3, 4, 5, 6, 2д, 2ж, 8, 2а, 4а, 4б, 4в, 2б, 5а, 5б, 2г, 7а, 7б, 1а, 20а, 9а, 18а, 10а, 16а, 12б, 12а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 — С 09:00 по 19:00
- Цветочная улица — 1№VIII, 1, 2, 4, 6, 8, 1пр.25, 1пр.26, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, 9, 2а, 1пр.1, 3/88, 1пр.17, 87/5, 11/84, 67/55, 66а, 63/57, 56а/70, 33/72, 40/31, 41/68, 49/64, 46/77, 39/69, 1пр.18, 7/86, 7/87, 1пр.2, 10а, 36б, 1пр I, 36а, 34/39, 19/80, 25/77, 23/76, 23, 13/83, 26, 28, 32, 16, 36, 15, 12, 38, 73, 44, 46, 43, 47, 48, 42, 20, 54, 30, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 24, 22, 14, 71, 75, 79, 10, 6556, 53 — С 09:00 по 19:00
- Цебриковская улица — 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6 — С 09:00 по 19:00
- Шахтинский переулок — 25, 27, 29, 31, 36, 29а, 38, 38а, 40а, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00
- Щорса улица — 35, 65/1, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 37, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 55 — С 09:00 по 17:00.
Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.
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