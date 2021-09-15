Много одесситов 16 сентября останется без света и газа

15 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.



Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Люстдорфская дорога угол ул. Ак. Глушко с 08:00 до 21:00 16 сентября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ Адреса Название организации Ак. Глушка, 29 «Хвиля» Ак. Глушка, 27 «Електропівденьмонтаж» Ак. Глушка, 32 Дахова котельня Ак. Глушка, 27а Адміністративна будівля Ільфа і Петрова, 10/1 Торговий центр Ак. Глушка, 22б Дахова котельня Ак. Глушка, 16а Торговий центр Ак. Глушка, 11ж «Золотий Дюк» Ак. Глушка, 11к Торговий центр Ак. Глушка, 11/4 «Бардо» Люстдорфська дорога, 172/1 «Ренесанс» Люстдорфська дорога, 172/2 Клуб «Форма» Люстдорфська дорога, 172/3 Офіс Люстдорфська дорога, 162в Торговий центр Люстдорфська дорога, 160 Торговий центр Довга, 120а Приватний будинок Довга, 120а Церква Люстдорфська дорога, 151 Приватний будинок Костанді, 104а Дахова котельня Левітана, 34 Дахова котельня Левітана, 34 Багатоквартирний житловий будинок Левітана, 62 Дахова котельня Чернігівська, 9в Дахова котельня Тополина, 12а Котельня Тополина, 10, 12, 14, 16 Дахова котельня, багатоквартирний житловий будинок Ак. Корольова, 15 Магазин «АТБ» Левітана, 44 «Джерман-Автоцентр» Левітана, 87 Молебний будинок 5-Лінія, 27 Приватний будинок Левітана, 79 Дахова котельня Люстдорфська дорога, 140/1 а,б,в,г Дахова котельня, багатоквартирний житловий будинок Люстдорфська дорога, 140в/1 Бар Люстдорфська дорога, 140в «Тойота» Люстдорфська дорога, 140в/2 Пивний ресторан Люстдорфська дорога, 140в/3 Адміністративна будівля Люстдорфська дорога, 121/1 Багатоквартирний житловий будинок Китобійна, 89 Багатоквартирний житловий будинок Китобійна, 91 Багатоквартирний житловий будинок Люстдорфська дорога, 140а Бізнес-центр Тополина, 18а Котельня Ак. Корольова, 24 Банк Ак. Корольова, 24 Топічна офісу Ак. Корольова, 24 Дахова котельня Люстдорфська дорога, 140; 138; 138б; 138а; 136; 136а; 134; 132; 130; 130а; 130б; 128; 126; 124; 122; 120; 118; 116; 110; 102в,б Приватні будинки Люстдорфська дорога, 114/1 Автосервіс Обільна, 111 Приватний будинок Ак. Корольова, 5 к2, 5к4 Дахова котельня Інглезі, 6/1 Дахова котельня Варненська, 8/1 Майстерні Варненська, 23а Котельня

По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Аэродромный переулок — 1, 3, 1/2, 1/3, 1а, 2, 2А, 4, 5 — С 09:00 по 18:00

1-й Дачный переулок — 4, 5, 6, 7, 10, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 10/4, 10а, 1011, 10/1, 10/12, 10/7 — С 09:00 по 19:00

1-й Кипарисный переулок — 2, 4 — С 09:00 по 17:00

1-й Украинский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9а, 5а, 6а — С 09:00 по 19:00

1-й Хрустальный переулок — 4б, 8Б — С 09:00 по 19:00

2-й Аэродромный переулок — 3, 12б, 3/Д, 3а, 3Б, 3в, 4, 4/6, 4а, 4б, 4б1, 4В, 4Г, 5, 3/2, 5В, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 10, 10а, 10Б, 10В, 12, 12а, 5А — С 09:00 по 18:00

2-й переулок Костанди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А — С 09:00 по 19:00

2-й Украинский переулок — 1, 2 — С 09:00 по 19:00

3-й Аэродромный переулок — 4, 4Б, 4Г, 6, 8, 8а — С 09:00 по 18:00

3-й Кипарисный переулок — 1, 2, 3, 4 — С 09:00 по 17:00

Академика Вильямса улица — 64 — С 06:00 по 20:00

Академика Королёва улица — 92, 94 — С 06:00 по 20:00

Александра Невского улица — 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 52/1, 58А, 52/2, 66, 62а, 44В, 64а, 64б, 44б, 66а, 80б, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 80а, 78/1, 76а, 74а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 — С 09:00 по 19:00

Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00

Балковская улица — 141 — С 08:00 по 20:00

Бернардацци улица — 8, 8/1 — С 09:00 по 19:00

Ванный переулок — 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 3/12, 8/10, 8/12, 8/15, 9е, 8/7, 8А, 9/1, 9/2, 9а, 3А, 14а, 14Б, 14В, 13А, 16а, 817, 18а, 20/7, 5а, 8/2 — С 09:00 по 19:00

Варненская улица — 11, 13, 13/2, 15, 15А — С 09:00 по 18:00

Варненская улица — 11, 13, 13/2, 15, 15А — С 09:00 по 16:00

Варненская улица — 6, 8, 8А, 10, 10а, 12А, 12Б — С 09:00 по 18:00

Гайдара улица — 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 74А, 74В, 41, 68, 72, 74 — С 09:00 по 18:00

Гаршина улица — 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9.15, 5/13, 1б, 1в, 7/3, 7А, 7Б, 7б/1, 7В, 7Г, 7Е, 8а, 10, 1а*, 9/16, 9/21, 9/31, 9/4, 9/6, 9В, 9Д, 9дача22, 1а, 18В, 11- 22, 11/12, 11/17, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 18б4, 12/1, 13/2, 13а, 18б3, 14а, 14Б, 18а, 18/2, 18/16, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 920, 925 — С 09:00 по 19:00

Генерала Петрова улица — 5, 7, 9, 11, 23/1, 23/5, 17, 5А, 17/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/2, 19, 21, 11/2 — С 09:00 по 18:00

Генерала Ратова улица — 1 — С 09:00 по 18:00

Гранатная улица — 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 37А, 29А, 38А, 48А, 30А, 39а, 50А, 54, 51А, 45А, 40А — С 09:00 по 17:00

Дачная улица — 3А, 6, 6/11, 6/13, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 7, 7а, 10/7, 10/5, 10/4, 10/10, 8, 9, 10, 12 — С 09:00 по 19:00

Дачный переулок — 8а — С 09:00 по 19:00

Джутовый переулок — 1, 10А, 3, 4, 5, 5А, 2, 7, 8, 9, 10, 6 — С 09:00 по 17:00

Дубовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 10А, 2А, 11А, 4А, 29а, 14а, 27А, 15а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 — С 09:00 по 17:00

Инглези улица — 12, 12/2, 12/3, 14, 15а, 16, 18 — С 09:00 по 18:00

Ицхака Рабина улица — 39А, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 — С 09:00 по 18:00

Картамышевская улица — 40, 40/1 — С 08:00 по 20:00

Китобойная улица — 77, 77в — С 09:00 по 19:00

Комитетская улица — 4/6 — С 08:00 по 20:00

Конструкторский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 3/1, 6, 1А, 8А, 7, 8, 9, 10, 11 — С 09:00 по 17:00

Кордонный переулок — 3 — С 09:00 по 19:00

Космонавта Комарова улица — 10/1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 10/4, 1а/2, 8а, 1Б, 1в, 11А, 11б, 11В, 19, 1/2, 15а, 15Б, 10/3, 17А, 10/2, 33В, 21в, 33б, 23а, 23б, 33а, 31г, 27а, 27б, 31в, 29а, 29б, 29в, 29г, 31б, 31а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41 — С 09:00 по 18:00

Космонавтов улица — 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 38А, 62/2, 56А, 56, 58., 62, 64, 66, 68 — С 09:00 по 18:00

Костанди улица — 1/3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 57, 86, 87, 89, 147, 524, 722, 5/5, 5А, 5201, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 2Г, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 7/5, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 3/3, 10А, 10В, 3А, 2А, 12А, 3Б, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 3В, 14/12, 14/2, 14/20, 14/23, 14/24, 14/26, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч11, 3г, 15/Б, 15А, 15В, 3Д, 3Е, 17А, 17В, 3е, 18А, 18Б, 18В, 9-11, 5/, 5/11, 22а, 5/12, 23А, 5/13, 24б, 24г, 5/15, 5/19, 5/20, 5/21, 5/32, 5/33, 5/4, 12/2 — С 09:00 по 19:00

Куприна улица — 9а — С 09:00 по 19:00

Летний переулок — 2, 5/20, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 5/13, 5/13А, 2/9, 15, 1/5, 2/16, 2/20, 2/22, 2/7, 5/16, 5/29 — С 09:00 по 19:00

Лиманная улица — 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32А, 36А, 44, 52А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 — С 06:00 по 22:00

Лиманный переулок — 3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А — С 06:00 по 22:00

Львовская улица — 1, 28а, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 1/10, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, 10а — С 09:00 по 19:00

Ляпидевского улица — 3, 4, 5, 4А, 4б, 4в, 4В1, 4Д, 6, 3Б, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 42, 49 — С 09:00 по 19:00

Маразлиевская улица — 1а, 1а /Б, 1а Б, 1б, 36, 38, 40/42 — С 09:00 по 18:00

переулок Гаршина — 3, 22Б, 5, 5/14, 5/2, 5/25, 5/3, 5/7, 5а, 3/9, 16, 16а, 18, 20, 20А, 20б1, 22а, 7/5 — С 09:00 по 19:00

переулок Генерала Вишневского — 11/3, 13, 13/1, 14, 15, 17 — С 09:00 по 18:00

переулок Москвина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 9, 10, 12, 7А — С 09:00 по 17:00

переулок Трудовых Резервов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4А, 9а, 5А — С 09:00 по 17:00

Приморский бульвар — 1, 3, 3/9, 4/7, 11, 15 — С 09:00 по 19:00

Профсоюзная улица — 2, 34/1, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 2А, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 18 — С 09:00 по 17:00

Путевая улица — 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А — С 09:00 по 18:00

Пшеничная улица — 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 — С 09:00 по 17:00

Радиальный переулок — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 — С 09:00 по 17:00

Радостная улица — 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50А, 48, 50, 52, 54 — С 09:00 по 17:00

Рассвета улица — 1, 79а, 2/1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 25б, 26, 26/1, 26/2, 26в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 2, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 54/1, 54/2, 55, 55а, 56, 57, 57а, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75Б, 77, 79, 35 — С 09:00 по 18:00

Савранская улица — 22, 22а, 24, 24а, 26 — С 09:00 по 19:00

Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00

Средняя улица — 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 10Б, 9/62, 8А, 24/3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 — С 08:00 по 20:00

Тарутинская улица — 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6 — С 09:00 по 19:00

Толбухина улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 1Б, 3а, 1в102, 1а99, 10в, 10д, 4б, 1г, 12а, 5а, 5б, 16/3, 16а, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 25, 6б, 18а, 2А, 7/102, 21а, 7А, 23А, 10а — С 09:00 по 19:00

Туристская улица — 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 32, 26А, 31а, 20А, 44А, 33А, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 17:00

Фонтанская дорога — 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 125, 141, 145, 151, 155, 157, 159, 165, 165., 171, 76/30, 76/31, 76/32, 76/33, 76/35, 76/36, 76/38, 76/4, 76/40, 76/41, 76/44, 76/45, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49, 76/5, 76/50, 76/52, 76/53, 76/54, 76/55, 76/56, 76/57, 76/58, 76/59, 76/6, 76/60, 76/61, 76/62, 76/63, 76/64, 76/66, 76/67, 76/68, 76/69, 76/70, 76/72, 76/73, 76/74, 76/76, 76/78, 76/8, 76/80, 76/81, 76/82, 76/83, 76/84, 76/86, 76/87, 76/89, 76/9, 76/91, 76/94, 76/95, 76/96, 76/98, 76/99, 76діл.7, 76уч93, 46а, 78/1, 78/15, 78/17, 78/19, 78/20, 78/23, 78/24, 78/30, 78/5, 78/6, 78/9, 78уч.13, 58/1, 82/1, 82А, 82а/1, 82а/3, 42а, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 84/7, 84/8, 85А, 62/2, 86/1, 86/10, 86/11, 86/13, 86/14, 86/16, 86/2, 86/24, 956, 86/4, 86/5, 86/8, 86/9, 86Б, 86діл.3, 86уч.15, 86уч16, 86уч26, 87А, 74Б, 88А, 38а, 92/94, 95/4, 95/51, 95/53, 95/54, 95/5-5, 95/56, 96а, 96б, 76/, 98/2, 98/96, 98г, 98д, 76/1, 100А, 101/1, 76/10, 76/100, 104А, 104б, 76/102, 106/1, 106/17, 106/2, 106/20, 106/21, 106/24, 106/26, 106/27, 106/29, 106/30, 106/34, 106/35, 106/36, 106/38, 106/39, 106/40, 106Б, 76/104, 76/106, 109а, 76/107, 76/109, 113а, 76/11, 114/, 114/10, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 76/110, 76/112, 76/116, 127а, 76/117, 141А, 76/12, 76/14, 151/28, 151/30, 151уч.19, 76/15, 155/2, 155/6, 155К, 76/16, 157/10А, 157/12, 157/2, 157Б, 157уч17, 157уч3, 76/17, 159А, 76/18, 76/19, 165/16, 76/2, 76/20, 76/21, 99/6, 99/4, 99/1, 7675 А, 76/22, 76/23, 71/2, 71/8А, 71А, 71А/2, 71Г, 76/24, 76/25, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 76/26, 85а, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 76/27, 76/28, 89/В, 89Г, 76/29, 91а, 76/3, 95/1, 95/2, 95/3, 95/3а, 95/5, 95/5-2, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95Д, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 7679, 15730, 86/3 — С 09:00 по 19:00

Хрустальная улица — 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10 — С 09:00 по 19:00

Хрустальный переулок — 5, 6, 7, 8, 9, 10 — С 09:00 по 19:00

Хуторская улица — 1, 3, 4, 5, 6, 2д, 2ж, 8, 2а, 4а, 4б, 4в, 2б, 5а, 5б, 2г, 7а, 7б, 1а, 20а, 9а, 18а, 10а, 16а, 12б, 12а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 — С 09:00 по 19:00

Цветочная улица — 1№VIII, 1, 2, 4, 6, 8, 1пр.25, 1пр.26, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, 9, 2а, 1пр.1, 3/88, 1пр.17, 87/5, 11/84, 67/55, 66а, 63/57, 56а/70, 33/72, 40/31, 41/68, 49/64, 46/77, 39/69, 1пр.18, 7/86, 7/87, 1пр.2, 10а, 36б, 1пр I, 36а, 34/39, 19/80, 25/77, 23/76, 23, 13/83, 26, 28, 32, 16, 36, 15, 12, 38, 73, 44, 46, 43, 47, 48, 42, 20, 54, 30, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 24, 22, 14, 71, 75, 79, 10, 6556, 53 — С 09:00 по 19:00

Цебриковская улица — 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6 — С 09:00 по 19:00

Шахтинский переулок — 25, 27, 29, 31, 36, 29а, 38, 38а, 40а, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00

Щорса улица — 35, 65/1, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 37, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 55 — С 09:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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