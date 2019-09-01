Лома нанёс сопернику более 200 точных ударов и выиграл поединок

В ночь с 31-го августа на 1-е сентября знаменитый аккерманец Василий Ломаченко уверенно победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал свой третий чемпионский пояс в лёгком весе. Теперь Василий обладатель титулов по версиям: WBA, WBO и WBC.

Как сообщает XSport, первые раунды Ломаченко провёл в разведке, включившись в пятой трёхминутке, впервые потрепав британца. Кэмпбелл усвоил урок и впоследствии начал давать Ломаченко конкурентный бой, однако преимущество всё равно оставалось на стороне чемпиона.



В 11-м раунде украинец отправил британца в нокдаун и имел ещё несколько успешных моментов в заключительной трёхминутке, но Кэмпбелл выстоял. В итоге бой прошёл полную дистанцию и его судьбу вершили судьи, которые увидели безоговорочную победу Ломаченко – 119:108, 119:108, 118:109.

Отмечается, что Ломаченко стал чемпионом мира по трём версиям и уже в следующем году может претендовать на звание «абсолюта». Его соперником станет победитель боя Ричард Комми (29-2, 26 КО) – Теофимо Лопес (14-0, 11 КО).

Система CompuBox опубликовала статистику выброшенных и точных ударов в этом поединке. Согласно её данным, Ломаченко выбросил 527 ударов, из которых 211 попали в цель. Кэмпбелл же попал 131 раз из 420.

