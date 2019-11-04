Фильм «Папаченко» стал лауреатом Миланского кинофестиваля

Документальный фильм об отце-тренере боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко «Папаченко» стал лауреатом на международном фестивале спортивных фильмов в Милане.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевсовета.

«Награду во время официальной церемонии закрытия фестиваля получили режиссёр фильма Сергей Долбилов и сопродюсер Олесь Маляревич. Лента длится 69 минут, жанр — documentary biopic», — сообщили в пресс-службе.

По словам Олеся Маляревича, мировая премьера фильма «Папаченко» для широкого зрителя состоится в ближайшие 3-4 месяца.

«Это большое достижение на этом этапе, несмотря на то, что Украина была представлена ​​только одним фильмом», — отметил он.

Как сообщала Одесса News, Анатолий Ломаченко — одна из самых известных и одновременно загадочных личностей современного элитного профессионального бокса. Дважды подряд лучший тренер мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Отец и постоянно присутствующий тренер двукратного олимпийского чемпиона, а сейчас лучшего в мире боксёра Василия Ломаченко.

Съёмочной группе удалось снять не одну сотню уникальных эксклюзивных кадров из жизни всемирно известного тренера.

В фильме используются материалы, снятые в Калифорнии, а также на родине Ломаченко — в Белгород-Днестровском. Зритель сможет увидеть уникальные тренировки «отец-сын» на Черноморском побережье и в их первом и родном клубе «Аккерман».