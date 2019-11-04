Киев направил в РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с просьбой сообщить место и время, когда украинские военные могут забрать захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинские боевые корабли.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, сообщает Укринформ.

«Действительно, я говорил о том, что мы готовы забрать эти корабли, более того, Министерство иностранных дел направило ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли», — сказал Пристайко.

Он добавил, что после их получения хотел бы убедиться, остались ли на них следы обстрелов и связана ли задержка с возвратом с тем, что корабли ремонтируются с целью их сокрытия.

«Никакой задержки с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — отметил Пристайко.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены все моряки.

Однако захваченные суда Россия так и не вернула Украине.