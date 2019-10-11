Россия вскоре вернёт корабли, захваченные у Керченского пролива

РФ в ближайшее время вернёт Украине буксир «Яны Капу» и катера «Никополь», «Бердянск», захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как Министерства иностранных дел дать возможность завершить процесс», – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже заявила российской стороне: «Назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем их забрать».

При этом министр предположил, что на кораблях может уже не оказаться следов от выстрелов российских силовиков, которые вели по ним огонь.

«Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберём. Но этот процесс произойдёт в ближайшее время», – заверил глава МИД.

Он также высказал предположение, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву относительно нарушения Россией иммунитета трёх украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

«Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что это вопрос не одного года. Неприятно, но такова природа этих международных судов», – подытожил Пристайко.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 военнопленных моряка.