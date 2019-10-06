Морфлот Украины пополнился в Одессе ещё одним катером

В Одессу прибыл ещё один, уже седьмой, вновь построенный малый бронированный артиллерийский катер.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, МБАК. Он был заложен на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года. В Одессе катер будет проходить ведомственные, а затем и государственные испытания. Седьмой малый бронированный артиллерийский катер несколько отличается от предыдущих шести. Вскоре катер протестируют в акватории Чёрного моря у берегов Одесчины», — отмечается в сообщении.



По информации Минобороны, особенностью этих катеров является визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая незаметность, а также бронирование и маневренность катеров. Два последних параметра были испытаны в Азовском море. «Небольшие МБАКи достаточно умело маневрировали и уклонялись от попыток российских пиратов сделать таран. ПричЁм, речь идёт о преследовании МБАК ВМС Украины не только большими по габаритам и менее маневренными пограничными сторожевыми кораблями «Дон» и «Изумруд», но и практически идентичными по размерам патрульными катерами проекта 12200 «Соболь» и проекта 12150 «Мангуст»», — рассказали в министерстве.

В ведомстве объяснили, что захват украинских катеров в прошлом году вблизи Керченского пролива стал возможен только потому, что на выходе из пролива россияне применили оружие против кораблей ВМС Украины.

Фото: armyinform